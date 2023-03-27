مغامرات مربوحة وهجرس علامة أساسية في كوميديا رمضان.. الجمهور تعلق بهما

ظهرت شخصية «مربوحة» التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد فرج، مع الفنان أحمد مكي في شخصية «الكبير»، في الجزء السادس، وجمعها العديد من المواقف مع الفنان محمد سلام الذي شخصيته الشهيرة «هجرس»، منذ بداية الجزء الأول للعمل، وشكلا معا حالة من خفة الظل، وأصبحا علامة أساسية في كوميديا شهر رمضان.

مغامرات مربوحة وهجرس أصبحت كوميديا أساسية في رمضان

مواقف كوميدية و«إفيهات» متعددة جمعت بين «مربوحة وهجرس»، في المسلسل الشهير «الكبير أوي» منذ الحلقات الأولى من الجزء الـ6، الأمر الذي لاقى اهتمامًا من عدد كبير من المشاهدين، وتفاعلًا ضخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الجميع يرددون «إفيهاتهما» عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تيك توك»، ويستخدمونه «كوميكس».

«الإفيه» الأكثر شهرة لمربوحة

«يا خالي يا عوض ودوني الورشة» هذا الإفيه يعد الأكثر شهره لمربوحة في مسلسل الكبير أوي، واحتفظت به رحمة أحمد «مربوحة» في الجزء السابع.

مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي يثير اهتمام رواد التواصل الاجتماعي

ولم يغفل الجمهور عن المشهد الأشهر الذي جمع بين «مربوحة وهجرس» خلال تقديم مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في الجزء السادس، وشارك معهم مجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف كان من بينهم إياد نصار، محمد ممدوح، شيرين رضا، فتحي عبد الوهاب، أحمد سعد، هنادي مهنا، وتقليد عدد من المشاهير.

وقلدت «مربوحة»، دور الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء، وقدمت بجوار هجرس فقرة «تعرف على الأوت فيت للمذيعة مربوحة والمذيع هجرس»، ولقاءات مع الفنانين المشاركين في المهرجان، كما ظهر محمد سلام بشخصيته الحقيقية بعيداً عن هجرس، وكان تواجده لفتة كوميدية كبيرة للجمهور وموضع شك من قبل الجميع.

مغامرات مربوحة وهجرس مستمرة

وخلال الحلقات الأولى من مسلسل «الكبير أوي 7»، اجتمع محمد سلام ورحمة أحمد في عدة مشاهد كوميدية لاقت إعجاب الجمهور وعبروا بذلك عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويصنف مسلسل «الكبير أوي 7» على أنه عمل كوميدي، ويشهد هذا الجزء أحداث تفاصيل كوميدية كثيرة وجديدة بين الكبير أوي، وزوجته مربوحة وهجرس وجوني، وذلك بعد مرور سنوات على زواجهما، ويظل «العترة» كما هو بنفس الجسد والحجم بعد تحوله في الجزء الـ6، ويناقش العلاقات الزوجية وكيف يتخلل الملل الزوجي لأي زوجين في إطار كوميدي.

محمد العدل يشيد بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وكتب المنتج محمد العدل عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»: «ما تزعلوش منى ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، مسلسل الكبير قوى عجبني ومربوحة عجبانى».

رسالة ياسمين صبري إلى رحمة أحمد

وكتبت الفنانة ياسمين صبري رسالة دعم إلى الفنانة رحمة أحمد، عبر حسابها على موقع تويتر «مربوحة أنتي جميلة وفي مكانك الصح أوعي التعليقات القليلة السلبية تأثر عليكي، ده عشان نجحتي، كل ده بيحصل».

رسالة عمرو وهبة لـ رحمة أحمد

ووجه الفنان عمرو وهبة رسالة لدعم رحمة أحمد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «طبعاً أنتى الناس شايله همك وبيدافعوا وبتاع، وميعرفوش إنك واقفه زي الجبل في المطبخ بتلفي محشي عادي جدًا».