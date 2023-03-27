الفنانة ندى موسى: «كنت خايفة من اللهجة الصعيدي في عملة نادرة»

قالت الفنانة ندى موسى، إنّ مسلسل عملة نادرة ليس أول أدوارها الصعيدية إذ قامت من قبل بدور الصعيدية في مسلسل «دهشة» مع الدكتور يحيي الفخراني، غير أن دورها بمسلسل دهشة كان ببدايتها وكان الدور غير كبير وليس بمساحة دورها في مسلسل عملة نادرة، لافتة إلى أنّ أدوار جميع الفنانين بمسلسل عملة نادرة قريبة من بعض في المساحة.

بحب نيللي كريم وبحب مسلسلاتها

وأضافت ندى موسى، في مداخلة هاتفية على راديو «ميجا اف أم»، أنّها تحب الفنانة نيللي كريم، وتعتبرها نجمة مهمة، وتحب مسلسلاتها كمشاهدة، مشيرة إلى أنها كان لديها تخوف من قبول الدور كونها كانت تشعر بالإرهاق من الموسم الرمضاني الماضي خاصة بعد عملت بالسينما بعد انتهائه، وأنّها كانت ستعمل على أخذ فترة من الراحة هذا الموسم.

وتابعت بأنه كان لديها تخوف من اللهجة ومن ظهور الشخصيات بصورة حقيقية من عدمه، لافتة إلى أنّ فريق العمل عملوا على الملابس وعلى كل التفاصيل فأصبحت حقيقية جدًا، وهو ما أدخل إليها الطمأنينة، لافتة إلى أنّ الدور الذي تقوم به ممتع، وأن فريق العمل أتقن اللهجة الصعيدية وأصبحوا يتكلمون بها بالكواليس.