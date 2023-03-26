أسماء المصابين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث طريق أسيوط الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث انقلبت سيارة ربع نقل محملة بالركاب قرب كمين الطيور، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم طفل، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتبينّ أنّ جميع المصابين من مراكز مختلفة بمحافظة المنيا، وكانوا في طريق عودتهم إلى عملهم بمحافظة القاهرة، بعد انتهاء إجازتهم التي قضوها رفقة أسرهم في أول أيام شهر الصوم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، عن إصابة كلا من:

مصطفى مناسير، 21 سنة، ومقيم العدوة بمحافظة المنيا.

شعبان حسين محمد، 60 سنة، ومقيم العدوة بمحافظة المنيا.

محمد شعبان حسين حمدي، 20 سنة، ومقيم العدوة بمحافظة المنيا، مصاب باشتباه كسر بالفك.

أحمد صالح خليفة معتمد، 30 سنة، ومقيم بني مزار، مصاب بجرح بجرح في الرأس طوله 5 سم، وجرح في الوجه طوله 2 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

سعدية صالح خليفة، 45 سنة، بني مزار، مصاب بجرح في الوجه طوله 3 سم.

عبد الله خالد عبد السلام، 7 سنوات، ومقيم بني مزار، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم.

أحمد نادي جمال أحمد، 33 سنة، ومقيم العدوة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، واشتباه كسر بالساعد الأيسر، واشتباه كسر في الضلوع، واشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد عبد الموجود عبد النبي محمد، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

أكرم رأفت محمد عبد العليم، مقيم المنيا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى.

كريم السيد مهيلي، 45 سنة، ومقيم بني مزار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورفض نقله بالإسعاف للمستشفى، حيث تم إسعافه وتركه في مكان الحادث.

تقديم العلاج للمصابين

وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهم، حيث يخضعون للفحوصات الطبية وتشخيص الإصابات، وتقديم الرعاية التي يحتاجون إليها.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.