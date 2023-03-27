سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ7 ملايين جنيه في الشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديريتي أمن الشرقية والدقهلية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم؛ مُتخذين من دائرتي مركز شرطة بلقاس قسم أول العاشر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 4 تجار مخدرات في بلقاس

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم؛ إذ تم ضبط 4 عناصر إجرامية خلال استقلالهم سيارة ودراجة نارية دون لوحات بدائرة مركز شرطة بلقاس في الدقهلية وبحوزتهم كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 كيلوجرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمول و3 أسلحة بيضاء.

كما جرى ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشرمن رمضان في الشرقية، وبحوزتهما 100 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كوكايين في العاشر

وجرى ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشرمن رمضان وبحوزتهما كمية لمخدر الكوكايين، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7 ملايين جنيه تقريبا.