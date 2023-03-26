نص أقوال مستريحة الشرقية بعد ضبطها: «جمعت 6 ملايين جنيه ومقدرتش أردها»

أدلت المتهمة بالنصب على عدد من المواطنيين بالشرقية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول جريمتها، حيث قالت المتهمة إنّها جمعت مبالغ مالية من أهالي قريتها للاتجار بها في الأجهزة الكهربائية، لكنها لم تقدر على إعادتها لهم مرة أخرى، فهربت من قريتها بالشرقية، وتوجهت إلى الإسماعيلية، وبحثت عن طريقة يمكنها بها جمع المال، فهداها تفكيرها إلى أن تنزل إلى الشارع وتتسول من المارة وتستعطفهم.

خديعة النقاب

وأضافت المتهمة، أنّها ارتدت النقاب حتى لا يكشفها أحد، واستطاعت كسب استعطاف الناس قائلًة: «الناس تفتكرنى متدينة»، مشيرًة إلى أنّها توجهت إلى محافظة القاهرة للتسول، وبالتحديد إلى مناطق التجمع ومدينة نصر، وكانت تقوم باستعطاف المواطنين.

وقالت المتهمة: «كنت بحكي حكايتي بصوت عالي في الشارع، والناس كانت بتديني فلوس وكنت بزعق عشان ألم الناس وألفت نظرهم ليا».

كانت بداية الواقعة بتداول مقطع فيديو يوضح تضرر مواطنين من سيدة بعد ادعاء تعرضها لظروف صعبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من المواطنين، وتم ضبطها وتبين هروبها من أحكام قضائية بلغت 35 حكمًا في قضايا نصب، وتبين أنّها قامت بجمع مبالغ مالية من المواطنيين بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن» أنه، وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر و3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.