أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لـ«مياه الشرقية».. تستمر 7 أيام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة ضمن خطة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أماكن تواجد ومواعيد عمل سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت الشركة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بأحدث التكنولوجيا للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة بدءا من الثلاثاء 19 مارس إلى السبت 25 مارس وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

التيسير على المواطنين من كبار السن أوالعملاء

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الهدف وراء الدفع بسيارات خدمة العملاء المجهزة والمتنقله للتيسير على المواطنين من كبار السن أوالعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

قطاعات تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت الشركة أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بأحدث التكنولوجيا للعمل كمراكز خدمة عملاء بالمراكز والمدن:

قطاع المركز: تتواجد في كفر يوسف سلامة، من الأحد حتى الخميس المقبل.

قطاع ديرب نجم: تتواجد في قرية صفط زريق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وقريه الديسه: يومي الأربعاء والخميس.

قطاع أبو كبير: تتواجد بقرية الدهتمون بدءا الأحد حتى الخميس.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن سيارات خدمة العملاء المجهزة بأحدث التكنولوجيا للعمل كمراكز خدمة عملاء تقدم الخدمات التالية:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنها تحرص على تغطية جميع أنحاء المحافظة للوصول للمناطق التي لم يجهز مراكز خدمة عملاء بها.