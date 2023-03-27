باحث بمرصد الأزهر عبر قناة الناس: المسلم مطالب بالامتناع عن قول الزور مثل الأكل والشرب في رمضان

أكد محمد عبودة، باحث بمرصد الأزهر، أنّ المسلم يجب ألا يلتزم بالامتناع عن الطعام والشراب فقط في شهر رمضان، موضحًا: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه».

أهمية الابتعاد عن الغيبة والنميمة

وأضاف عبادة خلال حواره ببرنامج «فكر» على قناة الناس: «لو لم تترك الكلام على الناس والغيبة والنميمة والوقوع في أعراضهم والكلام الذي لا يرضي الله لا تكون حققت الغاية من الصيام، وبناء عليه، فإنه لا معنى للامتناع عن الطعام والشراب».

وتابع باحث بمرصد الأزهر: «هناك جزء تنظيمي لحفظ صورة الصيام وآخر من الغايات التي يريدها الله عزّ وجلّ للصيام، وبالتالي فإننا إذا أردنا أن يكون الصيام في أكمل الدرجات لا بد أن يكون صيام بدن وجوارح وقلوب، إذ يجب أن نهذب القلوب بالتقوى والبعد عن قول الزور، وإذا أحد سبك عليك تذكر أنك صائم».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.