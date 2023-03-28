موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يترقب كثير من جمهور ومتابعي الدراما الرمضانية التي تعرض على شاشات التليفزيون، موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، بعد عرض الحلقات السابقة من المسلسل التي نالت إشادات عديدة من المتابعين في رمضان الكريم.

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يعتبر شهر رمضان، المنافسة القوية التي تحدث بين الفنانين بعضهم البعض، ويعد الفنان محمد رمضان واحدا من الذين يخوضون السباق من خلال دراما مشوقة في الإطار الشعبي.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة السادسة

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة السادسة، المقرر أن تُعرض على شبكة «DMC»، تبدأ في العاشرة والربع مساء.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

يعرض العمل الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل جعفرالعمدة لمحمد رمضان، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.