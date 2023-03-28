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موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام الشهر الفضيل

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:06 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء

يتطلع الصائمون في جميع المحافظات لمعرفة مواعيد السحور والإفطار بشكل يومي استعدادا لصيام يوم جديد في شهر رمضان الكريم، ويبحث أهالي الغربية عن موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، من أجل الامتناع عن تناول الطعام والشراب وأداء الصلاة في موعدها.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وترصد «الوطن» موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وذالك وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، ويحين موعد أذان الفجر في مدينة طنطا الساعة 4:22 صباحا، والإمساك 4:02 صباحا.

عدد ساعات الصيام في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصوم في محافظة الغربية خلال سادس أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و10 دقائق، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:22 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب الساعة 6:12 مساء، وصلاة العشاء 7:31 مساء، وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية والحسابات الفلكية، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.

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بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام