أسعار الفراخ بعد تراجعها على مدار 5 أيام في رمضان

السلع الأساسية من الغذاء واللحوم تشهد انخفاضًا في أسعارها بعد موجة من الارتفاعات المتلاحقة، ومنذ بداية شهر رمضان تراجعت أسعار اللحوم البيضاء، ففي اليوم الأول من رمضان بلغ سعر كيلو لحوم الفراخ البيضاء ما بين 70 جنيها و71 جنيها، أما اليوم فقد وصل سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا بدلا من 65 جنيها أمس في المزارع، بحسب الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 27-3-2023.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء ترصد «الوطن» أسعار الفراخ اليوم الأحد 27\3\2023، وفقا لما هو معلن في بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا بدلا من 65 جنيها أمس، بالمزارع ويصل إلى المستهلك بـ73 جنيهًا.

- سعر الفراخ البانيه 150 جنيهًا.

- أسعار الفراخ البلدي تتراوح بين 115 و120 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ الساسو 115 جنيها.

- سعر كيلو أوراك الفراخ 75 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة «البرازيلي» 65 جنيهًا وتوجد بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان.

قيمة التراجع في سعر كيلو لحوم الفراخ

وتقدر قيمة تراجع أسعار الفراخ بـ5 جنيهات للكيلو الواحد، وفسر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تراجع أسعار لحوم الفراخ بشكل ملحوظ نتيجة زيادة المعروض منها وضخ كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي المجمدة من قبل وزارة التموين، متوقعًا استقرار أسعارها الفترة المقبلة.