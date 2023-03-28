موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. السادس من رمضان

أداء صلاة الفجر في جماعة له ثواب عظيم، لذا يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة يوميا في المحافظات، بينها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتقدم «الوطن» موعد أذان الفجر في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023، الموافق 6 رمضان 1444 هجريا، وفق إمساكية الشهر الفضيل التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية.

موعد السحور والإمساك في المنيا

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة المنيا، والصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 6 رمضان سيكون الساعة 4:27 صباحا.

موعد السحور: 2:07 صباحا.

موعد الإمساك: 4:07 صباحا.

موعد الإفطار: 6:12 مساء.

عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام ليوم الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان في محافظة المنيا يبلغ 14 ساعة و5 دقائق متصلة بزيادة قدرها 8 دقائق عن أول أيام الصيام الذي بلغ فيه عدد ساعات الصيام 13 ساعة و57 دقيقة.

وتتابع مديرية الأوقاف في محافظة المنيا، بشكل يومي أعمال تطهير وتنظيف المساجد في مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، ويتم التأكيد على تواجد الأئمة والعمال في الصلوات الخمس والتراويح.