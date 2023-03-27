تفاصيل مصرع الطفلة «كندة» في حريق شقة ببنها.. شباك حديدي منع إنقاذها

حال شباك حديدي في شقة الطفلة «كندة»، بمنطقة وسط البلد في مدينة بنها بمحافظة القليوبية دون إنقاذها، مما تسبب في مصرعها نتيجة حريق نشب في شقة أسرتها أمس بسبب ماس كهربائي في السخان، وذلك خلال تواجدها بمفردها، ورغم استغاثتها إلا أن محاولات الأهالي والجيران في إنقاذها باءت بالفشل بسبب وجود حديد على شباك الشقة التي تقع في الدور الأرضي.

شاهد عيان: الطفلة كانت بمفردها.. وحديد الشباك تسبب في مصرعها

وأوضح محمد عادل، من أهالي المنطقة، وأحد شهود عيان الحادث، أن الحريق نشب فجأة في الشقة بعقار يتكون من 3 أدوار، وخلال محاولات استدعاء سيارات الإطفاء فوجئ الأهالي بوجود الطفلة في الشقة بمفردها بعد خروج والدها ووالدتها للعمل، وأشقاءها الكبار للدروس والمدارس، وحاول الأهالي التدخل لإنقاذها لحين وصول سيارات الإطفاء، لكن حديد الشباك حال دون اإنقاذ الطفلة.

وشيعت أسرة الطفلة كندة، 4 سنوات، ضحية حريق بنها جثمانها لمثواه الأخير، معبرين عن خالص حزنهم بسبب الحادث وفقدانهم طفلتهم الصغيرة، حيث حالت ظروف الحادث وغلق الشقة وتأخر عملية الإطفاء دون إنقاذها.

تفاصيل مصرع الطفلة كندة ببنها بسبب حريق بشقة

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق بقسم أول بنها، أن حريقا نشب في شقة بعقار من 3 أدوار، وكانت الطفلة بمفردها داخل الشقة، وفشلت محاولات الأهالي في إنقاذها بسب حديد شباك الشقة بعد استغاثتها، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث.

وأوضحت تحريات مباحث القليوبية، أن الطفلة كانت بمفردها بالشقة وقت اندلاع الحريق، حيث ذهب شقيقاها أحدهما بالصف الثالث والآخر بالصف الرابع الابتدائي إلى دروسهما، كما ذهب والديها إلى عملهما وجرى تركها بمفردها بالشقة.

أضافت التحريات والتحقيقات، أنه عندما اشتعلت النيران بالشقة حاولت الطفلة الاستغاثة بالجيران من شباك الحجرة، ولكن لم يستطيعوا إنقاذها بسب وجود حديد على الشباك وباءت محاولات إنقاذها بالفشل ولقيت مصرعها في الحريق.