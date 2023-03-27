7 معلومات عن محطة مصر بعد ظهورها في الكبير أوي 7.. المساحة والمباني

ظهرت محطة مصر في الحلقة الخامسة، من مسلسل الكبير أوي 7، والتي شهدت العديد من المشاهد الكوميدية، خاصة بعد أن اقترحت استشارية العلاقات الزوجية على الكبير ومربوحة السفر لمكان ما لتجديد حبهما، وعند وصول مربوحة محطة القاهرة «محطة مصر» تنبهر بها وتظل تصعد وتنزل على السلالم المتحركة، ثم طلبت مربوحة أن يذهبا إلى برج القاهرة ليرفض الكبير بشدة في البداية؛ خوفًا عليها من فوبيا المرتفعات حتى اكتشفت فور صعودهما البرج أن الكبير هو المصاب بهذه الفوبيا.

تفاصيل مهمة عن محطة مصر

في التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز 9 معلومات عن محطة مصر وفق تقرير لوزارة النقل:

1- مبنى محطة مصر الرئيسي مُقام على مساحة 31 ألف متر مربع.

2- مبنى محطة مصر مكون من دور بدروم جراج ودور أرضي و2 دور متكرر.

3- يشتمل مبنى محطة مصر على 4 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطان ‏لأسوان / إسكندرية وخطان للمناورة لخطوط أسوان / إسكندرية وخطان ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

4- يُجرى حاليًا إنشاء 3 أرصفة بعدد 4 خطوط سكك لخط المناشي.

5- جار أعمال إنشاء ‏سكك حوش بمحطة مصر ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي «أسوان/ إسكندرية – المناشي».

6- يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

7- تم تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطة مصر لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.