كيف تعامل الشافعي مع النصيحة في «رسالة الإمام»؟.. يجب ألا تكون في العلن

سردت الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة الفنان «خالد النبوي» لقاء الإمام الشافعي بعدد من علماء الدين بالفسطاط «مصر» للنقاش حول طرق نشر رؤى الأئمة والتي تضمنت اختلاف أحدهم في الرأي مع طريقة نشر الإمام الشافعي لرؤى الأئمة «الإمام ليث بن سعد و ابن مالك».

الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي

واستعرضت الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام مشهد يوضح مدى حرص الإمام على نشر رؤى جميع الأئمة وتوسيع قادة الفقه الديني وسرعان ما لقى تعارضا لرأيه من قبل أحد العلماء المتواجدين والذي قال للإمام: «نحن نكتفي برؤية الإمام ابن مالك.. خوفا من أن يتشتت القوم وينفصلوا».

طريقة تعامل الإمام الشافعي مع النصيحة

وما من الإمام إلى أصيب بحالة ذهول ليجيب متعجبا: «تشتت.. جميع الأئمة كان يتشاورا فيما بعضهم بعض»، ويرد عليه العالم الديني قائلا: «أنصحك بالاكتفاء برؤية الإمام بن مالك»، ليجيب الإمام الشافعي متعجبا: «تنصحني.. تَعَمَّدْنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي».

وقال: وَجَنِّبْنِي النَّصِيحَةَ فِي الجماعة

فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ

مِنَ التَّوْبِيخِ لاَ أَرْضَى اسْتِمَاعَهْ

فَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي

فَلاَ تَغْضَبْ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَةْ

ويظهر في ذات المشهد الذي عرض بحلقة اليوم حكمة الإمام الشافعي في طريقة توجيه النصح والإرشاد والتي يجب ألا تكون أمام العلن وأن تكون سرا.