بعد ذكره بمسلسل رسالة الأمام.. من هو ابن الوالي عبدالله بن العباس؟

سردت الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، بطولة الفنان خالد النبوي، الكثير من الأحداث الدينية والتاريخية، إذ جاء الإمام إلى مصر ضمن قافلة ابن الوالي الأمير عبدالله بن العباس بن موسى، الذي تبين فيما بعد حقده الكبير على الإمام الشافعي، بسبب التفاف الناس حوله وحبهم له، وبدأ البعض يتساءل عمن هو الوالي عبدالله بن عباس؟

وتجيب «الوطن»، خلال السطور التالية عن سؤال الجمهور الذي تصدرت كلماته محرك البحث خلال الساعات الماضية، من هو ابن الوالي عبدالله بن العباس الذي ظهرت كراهيته للشافعي؟

من هو ابن الوالي عبدالله بن العباس؟

والأمير عبد الله هو نجل العباس بن موسى، هو أحد ولاة مصر في عهد الدولة العباسية، وكان قد تولى ولاية مصر عام 814م، فقام بإرسال ابنه أولا إلى مصر ومعه أبو الحسن بن عبيد بن لوط بن عبيد بن عارب الأنصاري كقائد للقوات المرافقة للقافلة، واستصحب عبد الله بْن العبَّاس فِي مسيره إلى مصر محمد بْن إِدْريس الشافعيّ الفقيه رحمه اللَّه فذلك سبب قدوم الشافعيّ إلى مصر.

كتاب الولاة وكتاب القضاة

ووفقا لما نشر في كتاب «كتاب الولاة وكتاب القضاة» لأبو عمر الكندي، فإن الخليفة المأمون ولى العباس بن موسى واليا بمصر على صلاتها وخَراجها، فقدمها ابنه عبد الله بْن العباس، ومعه أَبو بشر الحسن بن عبيد بن لوط بن عُبيد بْن عارب الأنصاريّ، قدمها لليلتين بقيَتا من شوال سنة ثمان، فعزلا المطلب بن عبد الله الخزاعي قائد الجيش، وسجناه وجعلا محمد بن عسامة المعافري قائد على الشرطة، ثم عزلاه وجعلا مكانه عبد العزيز بن الوزير الجروي.

وخلال تلك الفترة كان يقوم «الأنصاري» بتهديد الجند ويتحامل على الرعية، ويهددهم بقدوم العباس بن موسى، ما جعله مكروها من الجميع، وكذلك خدع «الجروي» البعض الآخر والذى قام ابن الوالي بإعدامهم، وهو ما جعل الجنود يثورون عليهم ودعوا إلى ولاية المطلب، وكان حينها مسجونا في سجن ابن العباس وذلك في شهر المحرم سنة تسع وتسعين ومائة، فكانت مدة مقام ابن العباس خليفة لأبيه عليها شهرين ونصفا.