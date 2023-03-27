كيلو الدواجن يتراجع 18 جنيها.. و«الشعبة» تكشف السبب

خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار الداجن انخفاضا ملحوظا في الأسعار وذلك بعدم وصل سعر الكيلو إلى 90 جنيها في بعض الأيام خلال بداية العام الحالي، وهو ما تسبب في جدل كبير وتدخل الدولة لحل الأزمة، خلال توفير بديل والعمل على خفض الأسعار.

أسعار الدواجن انخفضت بشكل كبير

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن انخفضت بشكل كبير وملحوظ خال الفترة الحالية، حيث سجل سعر الكيلو في المزارع 62 جنيها للكيلو بدلا من 80 جنيها منذ شهر، أي أن السعر انخفض 18 جنيها خلال شهر واحد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدم إقبال المواطنين على شراء الدواجن بسب ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة المعروض وخروج الإنتاج خلال شهرين بعدما تمت تربية الكتاكيت خلال هذه الفترة.

عوامل ساهمت خفض الأسعار

وأشار إلى أن مع زيادة المعروض وانخفاض الطلب في الوقت الحالي انخفضت الأسعار بشكل كبير خاصة مع قيام الدولة بالإفراج عن الكثير من شحنات الأعلاف وهو ما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وكذلك طرح الدواجن البرازيلي في الأسواق بسعر منخفض ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار نظرا لوجود بديل.

وأكد أن العرض والطلب على الدواجن، كان سببا في رفع الأسعار، حيث كان الطلب على الدواجن أعلى بكثير من العرض، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار نظرا لانخفاض السلعة في السوق، وجعل البعض يرفعون الأسعار.