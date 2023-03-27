مسلسل مذكرات زوج الحلقة الخامسة.. علاقة جديدة تنشأ بين «رؤوف» و«مها»

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي ببداية علاقة جديدة تنشأ بين «رؤوف» و«مها» ابنة خالته لاسيما بعد أن واجه كل منهما مشاكل في علاقته الزوجية، إذ قررت الأخيرة الانفصال والعودة إلى مصر مرة أخرى، بينما قرر «رؤوف» أن يعود إلى منزل والدته، ليرتب الثنائي موعدا للقاء الأول بينهما.

علاقة الدكتور طه عياد ونجيبة

على جانب آخر من مسلسل مذكرات زوج، تشهد علاقة الدكتور طه عياد توترًا شديدًا مع زوجته «نجيبة» يصل إلى حد الانفصال، ليلقى الزواج غير التقليدي الذي اتفق عليه الطرفان مشاكل يعجزان عن حلها ويلقى نفس مصير الزواج التقليدي، فيدخل الدكتور طه عياد في حالة نفسية ويقرر الانفصال عن العالم فهي الزيجة الرابعة في حياته، قائلاً: «زواج الحب فشل وزواج العقل فشل والزواج التقليدي فشل».

موعد عرض الحلقة الـ5 من مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض 3 مرات يوميًا في رمضان 2023، عبر شبكة قنوات cbc في تمام الساعة 8:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة غدًا الثلاثاء الساعة 2:45 ظهرًا.

أحداث مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذى يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة كلا من الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.

تردد قناة cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يعرض المسلسل 3 مرات يوميًا على شبكة قنوات cbc، عبر القمر نايل سات عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.