موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة CBC بطولة نيللي كريم

بحماس كبير ينتظر عدد كبير من الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، ويتساءل العديد عن موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، والتي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي عن قضية الإرث، ومنع السيدات من الحصول على حقها في الميراث، وهو ما تجسده الفنانة نيللي كريم.

موعد إعادة الحلقة الـ6 من مسلسل عملة نادرة

وإعادة الحلقة الـ6 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانه نيللي كريم، تكون في تمام الساعة 1 صباحًا، بعد عرضها الأساسي في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة cbc.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وندى موسى، ومحمد لطفي، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.