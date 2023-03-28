نائب بالتنسيقية عن استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات: تعزز الثقة

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادرة التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاقة جديدة تخرج من مجلس تكمن أهميته في تنوع الأطياف الممثلة فيه والمعبرة عن التيارات المختلفة، ودليل على أنهم توافقوا على أهمية تعديل القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وأهمية استمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الفترة المقبلة.

خطوة جديدة في إعلاء قيم الديمقراطية

وأوضح محمود القط في تصريحاته لـ«الوطن» أن الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت لتعزيز الثقة، فيما يخرج من توصيات لجان الحوار، وإيمانا منه بأهمية استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وتابع: «توجيه الرئيس السيسي للحكومة بدراسة المقترح ووضع تصورات تحقيقه لتنتهي السلطة التنفيذية من دورها في هذا الشأن، وينتقل الأمر إلى صلاحيات السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب الذي سيناقش الأمر، وفق الآليات التشريعية المحددة لذلك، وبذلك نكون حققنا خطوة جديدة في إعلاء قيم الديمقراطية والعمل بنظام مؤسسي متكامل قائم على التنسيق و التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، وهدفه الأول والأخير الصالح العام».

تشاور دائم في القضايا المختلفة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أول شهر مايو بداية لانعقاد وتشاور دائم في القضايا المختلفة التي تهم الوطن والمواطن، مؤكدا أن الحوار دائما ما يكون له مخرجات إيجابية على رأسها الاستماع و دراسة جميع أفكار المواطنين المصريين داخل مصر وخارجها و شعورهم، بأنهم مشاركين في بناء المستقبل.