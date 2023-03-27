سعر الدولار اليوم الاثنين 27-3-2023 في البنوك المصرية.. يواصل الاستقرار

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 27-3-2023 في البنوك المصرية حالة الاستقرار دون أي تغيير، ليبدأ تعاملات اليوم على سعر الإقفال يوم أمس الأحد، وتراوح سعر الدولار اليوم بين 30.75 و30.90 جنيه للشراء.

ووقع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية للبيع بين 30.85 و30.95 جنيه، وجاء أقل أسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية، خاصة بنوك الأهلي ومصر والتنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الاثنين، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وهو أدنى سعري الشراء والبيع أسوةً بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصر أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حدد البنك التجاري الدولي - أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر - سعر الدولار للشراء عند 30.85 جنيه وللبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

في المصرف المتحد، البنك المملوك للبنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية المملوك لمجموعة سان باولو الإيطالية، وأحد أهم بنوك القطاع الخاص المصري، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

في بنك HSBC، بلغ سعر شراء الدولار اليوم الاثنين 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني - ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر - للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

استقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني، أحد بنوك القطاع الخاص الإماراتية في مصر، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بقية البنوك وخاصة بنوك القطاع الخاص، الملاحظ أن سعر الدولار اليوم الاثنين، وقع بين نطاق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، مواصلاً بذلك حالة الاستقرار التي سادت في سعر الصرف الأيام الماضية.

عالمياً، استقر مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 103 نقط اليوم الاثنين، محافظًا على تقدمه الأخير حيث واصل المستثمرون تقييم المسار المحتمل للأزمة المصرفية الأخيرة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تهدف السلطات الأمريكية إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي الأمريكي من خلال النظر في تسهيلات إقراض طارئة موسعة للقطاع المصرفي وذكرت أن النظام المصرفي الأمريكي كان «سليمًا ومرنًا»، على الرغم من بقاء المستثمرين حذرين.

في الأسبوع الماضي، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا ارتفاعًا متوقعًا على نطاق واسع في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية وألمح إلى زيادة واحدة فقط في سعر الفائدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنَّ المسؤولين لا يرون تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ومستعدون لإطالة دورة التضييق إذا لزم الأمر، ويتطلع المستثمرون الآن إلى مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة وخطابات عديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.