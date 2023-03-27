البنك المركزي: الدولار يرتفع لأول مرة منذ 4 أشهر أمام هذه العملات

قال البنك المركزي المصري، إن معظم العملات الرئيسية بالأسواق الناشئة أنهت تداولات هذا الشهر على انخفاض حاد مع صعود الدولار الأمريكي لأول مرة منذ 4 أشهر، باستثناء عملات البيزو المكسيكي، والسول البيروفي، والليرة التركية والتي تمكنت من تحقيق مكاسب.

رفع معدل الفائدة

بحسب التقرير الشهري للتعليق على الأسواق، قال البنك المركزي المصري، إن البيزو المكسيكي حقق مكاسب نتيجة قيام البنك المركزي المكسيكي برفع معدل الفائدة، كما حقق السول البيروفي ارتفاعا على خلفية هدوء التوترات السياسية، بينما حققت الليرة التركية مكاسب على خلفية تدخل الحكومة المحتمل في السوق.

أضاف: «ارتفعت عوائد السندات الدولية (اليوروبوند) السيادية لأجل 10 أعوام، وذلك في ظل عودة موجة البيع المكثف لسندات الأسواق الناشئة، وتراجع معنويات المستثمرين.»

ارتفاع السندات الأوكرانية والأرجنتينية

يذكر أن معظم العوائد شهدت ارتفاعًا بأكثر من 30 نقطة أساس، حيث صعدت السندات التي أصدرتها أوكرانيا والأرجنتين بواقع 265.3 نقطة أساس، و168.8 نقطة أساس على التوالي.

وتابع: «على الرغم من أن حجم تداول العقود قد انخفض بشكل كبير مقارنة بالفترة التي قامت فيها روسيا بغزو أوكرانيا، إلا أن مستوى عقود مبادلة مخاطر الائتمان لا يزال أعلى من متوسطها المُسجل تاريخيا.. كما انخفضت أسهم الأسواق الناشئة نتيجة تراجع معنويات المخاطرة على مستوى العالم، وهبوط الأسهم الصينية».