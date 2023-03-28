التصريح بدفن جثمان ضحية حادث الورديان في الإسكندرية

صرحت جهات التحقيق في الإسكندرية، اليوم، بدفن جثمان ضحية حادث منطقة الورديان، الذي لقى مصرعه إثر إصابته بطعنة في الرقبة باستخدام سلاح أبيض «مطواه»، مع استمرار حبس المتهم بقتله «ب. ن. أ» وشقيقه ووالده.

وطلبت الجهات تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وتقرير الطب الشرعي عن المتوفى، وسماع أقوال المتهم الأول في الواقعة، وضبط وإحضار المتهمين الثاني والثالث.

مديرية الأمن تتلقى إخطار بالحادث

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوصول شخص «له معلومات جنائية مسجلة» إلى أحد المستشفيات مصاب بجرح طعني بالرقبة، وتوفى عقب وصوله.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه تبلغ لقسم شرطة مينا البصل الجمعة الماضية، بوصول الضحية إلى المستشفى، ووفاته إثر إصابته، مضيفة خلال بيان، أنه بإجراء التحريات اللازمة، تبين حدوث مشادة كلامية بين «حسن. ع. ال» وبين شخصين، «لهما معلومات جنائية» مسجلة مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهم، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.