مواقيت الصلاة في قنا اليوم الثلاثاء 28-3-2023

يحرص المواطنون في محافظة قنا، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، على معرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثوابها، وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 وخاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في قنا

وتقدم «الوطن» لأهالي محافظة قنا للصائمين المحافظين على أداة الصلاة، خدمة مواقيت الصلاة في قنا ليوم الثلاثاء بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالتالي:

الفجر: 4:21 صباحًا.

الظهر: 11:54 صباحًا

العصر: 3:23 مساءً.

المغرب: 6:04 مساءً

العشاء: 7:19 مساءً.

وبحسب مديرية الأوقاف في محافظة إن المصلين يؤدون الصلوات الخمس في نحو 3995 مسجدا على مستوى المحافظة.