جماهير عن مسلسل سره الباتع لحسين فهمي: «تفاصيله قوية والأفضل في الدراما»

تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مسلسل سره باتع الذي يحمل الكثير من التفاصيل التاريخية سواء في الأزياء أو اللهجة أو المناخ العام، ولذلك تستعرض «الوطن» بعض آراء الجماهير حول مسلسل سره الباتع، مؤكدين أنه مسلسل تفاصيله قوية.

الجماهير: تجربة درامية جديدة ونابليون هو الاختيار الأمثل

اتفق أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نجاح مسلسل سره الباتع وتفوقه وسط ماراثون المسلسلات بشهر رمضان 2023،حيث قال أحد الرواد «جلال أيمن» إن ما يجعل المسلسل متميز هو أنه مستوحي من رواية الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس الشهيرة سره الباتع، والتي تعد أحد أهم روايات الكاتب الراحل في تاريخه، ويعد العمل هو الأول في مسيرة خالد يوسف الإخراجية دراميا.

شخصية نابليون بونابرت الأفضل في دراما المصرية

وأضاف «مصطفي الطيب» أن اختيار شخصية الفنان أيمن الشيوي لتجسيد دور شخصية نابليون بونابرت، الأفضل في الدراما المصرية لاقتراب شكلهم من بعضهم البعض، بالإضافة إلى مشاركة فنانين لأول مرة، ولكنهم أبرعوا بأدوارهم من بينهم الشاعر هشام الجخ والفنانة الكويتية شمس والتونسية رانيا التومي.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

وتعرض قناة الحياة مسلسل سره الباتع في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، أما قناة on فتعرضه الساعة السابعة والنصف مساء، وعبر قناة on drama الساعة السادسة والربع مساء.