موعد عرض الحلقة رقم 6 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

أحداث سريعة ومثيرة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج، الذى يعرض على شبكة قنوات سي بي سي منذ بداية رمضان، جعل متابعي المسلسل في انتظار موعد عرض الحلقة السادسة منه الليلة، لمعرفة كيف سيواجه رؤوف عائلتة بعد قراره الأخير بترك منزل الزوجية، والعودة للعيش في منزل والدته، وزيادة حالة الارتباك النفسي التي يمر بها رؤوف، بعد مقابلة «مها» ابنة خالته التى تعرضت أيضا إلى الكثير من المشاكل الزوجية وانفصلت فى النهاية عن زوجها.

موعد عرض الحلقة الـ6 من مذكرات زوج

ويمكن متابعة الحلقة السادسة اليوم من مذكرات زوج، وهو مسلسل يُعرض يوميًا في رمضان 2023، عبر شبكة قنوات cbc في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تعاد الحلقة في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرًا.

تردد قناة cbc

وتبث شبكة قنوات cbc حلقات مسلسل مذكرات زوج من خلال التردد، 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، عبر القمر الصناعي نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

ومسلسل مذكرات زوج، مسلسل درامي يعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2023، وهو مكون من 15 حلقة، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وقام بعمل المعالجة الدرامية والسيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة نخبة من الفنانين منهم طارق لطفي وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نهى عابدين، هناء الشوربجي، ومن إخراج تامر نادي.