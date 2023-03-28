سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا، وتراوح سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.22 جنيه، وسعر البيع يتراوح بين 8.21 جنيه و8.26 جنيه، والأقل سعرا في الشراء هو المصرف المتحد والأعلى مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبالنسبة لـ سعر الريال السعودي الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية، الأقل في البيع هو بنك التنمية الصناعية، والسعر الأعلى للبيع بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصري، الشراء 8.21 جنيه، والبيع 8.24 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي فى البنك الأھلى المصري

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك الأھلى المصري، الشراء 8.20 جنيه والبيع 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، للشراء 8.20 جنيه وللبيع 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووصل سعر الریال السعودي في بنك البركة للشراء 8.02 جنيه والبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء 8.20 جنيه والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.24 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك.