تواصل شبكة قنوات cbc الليلة عرض الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، حيث تعرض لأول مرة الساعة 8:45 مساء، وتعاد على قناة سي بي سي دراما الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الثلاثاء

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة عبر قنوات cbc، من خلال ترددها على القمر الصناعي نايل سات 11785، معدل الترميز 27500، وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة فقط، وتعرض الليلة الحلقة السادسة، وهو يرصد الحياة الزوجية عندما تصل الى حالة الملل بسبب الروتين وكثرة المشكلات، من خلال «رؤوف» كابتن طيار متزوج من «شيرين»، وبعد نحو 12 سنة من الحياة الزوجية، يشعر بارتباك وملل الحياة والروتين اليومي الذى يعيشه، وبشكل مفاجئ يقرر تغيير كل حياته.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج بطولة نخبة من الفنانين، خالد الصاوي، وطارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وهناء الشوربجي، ومن إخراج تامر نادي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، والمعالجة الدرامية للكاتب محمد سليمان عبدالمالك.