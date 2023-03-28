خبيرة سياحية: تسهيلات الحصول على التأشيرة ستحقق حلم 30 مليون سائح

قالت الدكتورة راندا العدوي الخبيرة السياحية، إن القرارات الأخيرة التي تتضمن تسهيلات جديدة لزيادة تدفق السائحين إلى مصر، ستحقق حلم 30 مليون سائح وتحقق طفرات خاصة لـ 25% إلى 30% وهي النسبة المتوقعة والمرسومة وفقًا لمخطط القطاع السياحي، لافتة إلى أن التسهيلات الأخيرة أداة مهمة تتواكب مع العصر الجديد ليشمل التطور التكنولوجي.

جهود كبيرة من الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحي

وأضافت العدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التسهيلات جاءت نتيجة جهود الدولة خاصة وزارة الخارجية والجهات الأخرى لكي تخرج القرارات بهذا الشكل والمضمون الذي يحقق الأهداف المرجوة.

زيادة الطاقة الفندقية وتحسين البنية التحتية واتساع حركة الطيران

وأشارت إلى ضرورة التوسع في الطاقة الفندقية والبنية التحتية خاصة في صعيد مصر لكي يتم استيعاب الحركة السياحية الكبيرة الوافدة، إضافة لاتساع حركة الطيران، لافتة إلى أن هناك جهودا كبيرة جدًا قد تمت بالفعل في هذه النقاط، غير أن القطاع السياحي يطمح في المزيد.

وكان وزير السياحة والآثار عقد أمس مؤتمرا للإعلان عن مجموعة من التسهيلات والتيسيرات الجديدة التي تتيح تسهيلات كبيرة للحصول على التأشيرة السياحية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر على مداها القصير والمتوسط.