شروط الحصول على التأشيرة السياحية للإمارات لكل الجنسيات لمدة 5 سنوات

في إطار التسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات للراغبين في الإقامة من الوافدين، أعلنت تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات، بشروط ميسرة، يمكن لمن يرغب الحصول عليها الكترونيا.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نستعرض شروط الحصول على التأشيرة السياحية لدولة الإمارات العربية، وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وذلك في السطور التالية..

شروط الحصول على تأشيرة السياحية للإمارات

وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، فأن تلك التأشيرة متاحة لجميع الجنسيات، بشرط توافر بعض الشروط وهي كالآتي:

- وجود كشف حساب معاملات بنكي لآخر 6 أشهر، على ألا يقل قيمته عن 4 آلاف دولار، أز ما يعادلها بالعملات الأجنبية المعروفة.

وجود تأمين صحي للراغبين في السفر إلى الإمارات.

صور من جواز السفر للشخص الراغب في السفر.

صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء.

التأشيرة السياحية للإمارات

التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات

ووفق بيان الهيئة فأن هذه التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات بحيث يحصل الفرد بموجبها على إذن دخول لسفرات عدة لمدة 5 سنوات، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، ويبدأ حساب السنة (الأولى، الثانية حتى الخامسة) من تاريخ أول دخول إلى الدولة باستخدام هذه التأشيرة.

أما في حال رغب الشخص في تمديد فترة البقاء السنوية في الدولة لأكثر من 90 يوماً، ولفترة لا تتجاوز 180 يوماً، بإمكانه تقديم طلب تمديد فترة الإقامة داخل الدولة.

وقالت الهيئة أنه يمكن للمتقدمين لهذه التأشيرة التقديم اونلاين عبر موقعها الالكتروني الرسمي على الانترنت، مطالبة بضرورة التأكد من صحة البيانات خلال استيفاء البيانات الرسمية، بداية من اسم الأم، والأرقام التليفونات التي يتم ادخالها، إضافة إلي البريد الالكتروني، مع العلم أنه في حالة وجود خطأ في البيانات فسيت مرفض الطلب.