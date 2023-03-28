6 مدن بقائمة الأكثر دفئا اليوم.. العظمى تتجاوز 30 درجة مئوية

عادت درجات الحرارة للارتفاع بطقس اليوم الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، على الأنحاء كافة، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تخطت عدة مدن 30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.

وضمت قائمة المدن الأكثر دفئا اليوم، 6 مدن، مع احتمالية هبوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم، وارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

تسجل المدن الدافئة بطقس اليوم الثلاثاء، ما بين 30 حتى 31 درجة مئوية للعظمى، و11 حتى 15 درجة مئوية للصغرى، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس سادس أيام رمضان

وتستعرض «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا، بطقس اليوم الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا اليوم.

أسوان 31 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

سوهاج 30 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

سيوة 30 درجة مئوية للعظمى، و11 درجة مئوية للصغرى.

قنا 31 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

الوادي الجديد 31 درجة مئوية للعظمى، و11 درجة مئوية للصغرى.

أبوسمبل 30 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.