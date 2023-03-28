تجديد حبس لص المساكن بحلوان.. ارتكب 8 وقائع بأسلوب «التسلق على حبل»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس لص 15 يومًا، للمرة الثالثة، لاتهامه بسرقة المساكن وتنفيذه 8 وقائع سرقة من داخل المساكن بدائرة قسم شرطة حلوان باستخدام حبل للتسلق أعلى المنازل، كما طلبت جهات التحقيق استعجال التحريات حول الوقعة، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه المخدرات.

وكشفت التحقيقات في وقائع السرقة، أن المتهم باع المسروقات لعميل سيئ النية.

العقوبة المتوقعة للص المساكن في حلوان

وقال المحامي وائل نجم، إن المادة 318 من قانون العقوبات عاقبت كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين، على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.