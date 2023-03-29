عرض السائق المتهم بدهس شاب في القاهرة على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة، عرض السائق المتهم بدهس شاب في التجمع الأول على الطب الشرعي، لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب جثة هامدة بادعاء حادث سير، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسور ونزيف خارجي.

التحريات

وكشفت التحريات، أن الشاب المجني عليه أثناء عبوره الطريق دهسته سيارة مسرعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية أم أنه حادث سير وقتل خطأ.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السائق والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته بما رصدته كاميرات المراقبة، اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.