حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-3-2023 أمطار على السواحل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، اليوم الأربعاء 29-3-2023، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة، على السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وهي أمطار لن تؤثر على سير الحياة اليومية، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة بقييم تتراوح بين 3-4 درجات على جميع المدن.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد، في بيان صادر عنها، أن الطقس اليوم سيكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجـه البحري، في حين يصبح معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء و حار على جنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع الأنحاء، وتترواح سرعاتها بين 18-23 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الاربعاء 29-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 22 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 22 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 14

- السويس 23 - 13

- العريش 21 - 13

- رفح 20 - 13

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 23 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 26 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 22 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 20 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 32 - 15

- الأقصر 33 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 33 - 14