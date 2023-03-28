موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وعدد ساعات الصيام

بدأ العد التنازلي لموعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حيث تبقى نحو 7 ساعات فقط على انتهاء سادس أيام الصيام، وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية والتي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة قُبيل انطلاق الشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ووقت الإفطار، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويمثل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم أهمية كبرى ليس لأهالي المحافظة فقط، ولكن لعشرات الآلاف من المسلمين في كل مكان، نظرًا لارتباطه الوثيق بشهر رمضان المبارك، وتحديدًا موعد تناول الإفطار وكسر الصيام بعد انتهاء اليوم الذي يمتد من الفجر وحتى إذان المغرب.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 28-3-2023

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك فإنّ موعد اذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 28-3-2023، يرفع في تمام الساعة 6:13 مساء اليوم الموافق سادس أيام شهر الصيام.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم فإنّه يتم إقامة الصلاة بعد رفع أذان المغرب بنحو 10 دقائق أي في تمام الساعة 6:23 دقيقة، حيث يُعجل إمام المسجد بإقامة الصلاة حتى ينهي المصلون صلاتهم ويتمكنوا من العودة إلى منازلهم وتناول الإفطار رفقة أسرهم، نظرًا لحرص الكثيرين على أداء صلاة المغرب في جماعة بالمسجد قبل كسر صيامه وتناول الإفطار.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء

وحول مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 فإنّها تأتي حسب إمساكية شهر رمضان المبارك كالتالي:

موعد أذان الفجر.. 4:25

موعد أذان الظهر.. 12:02

موعد أذان العصر.. 3:32

موعد أذان المغرب 6:13

موعد أذان العشاء 7:30

مواقيت السحور والإمساك في الفيوم اليوم الثلاثاء

موعد السحور.. 2:05

موعد الإمساك.. 4:05

موعد الشروق.. 5:52

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في سادس أيام شهر رمضان نحو 14 ساعة و8 دقائق.