بشرة خير.. صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة قبل عيد الفطر المبارك

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل اعتبارا من 13 أبريل المقبل بالزيادات الجديدة، قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية، فإن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيه 2023 تبلغ 40 مليار جنيه، موضحا أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه بينها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.

1000 جنيه حد أدنى للزيادات

وأوضح «معيط»، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، مشيرا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا.

الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة

- الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا.

- الدرجة الثالثة التخصصية 5 آلاف جنيه.

- 6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.

- علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و18% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة

- 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

زيادة فئات بدل المهن الطبية

- زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.

- مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

- زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه.

- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.