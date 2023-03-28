رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ناقد فني: الموسم الرمضاني «متزن ومتنوع ومثالي»

كتب:

هاجر عمر
11:35 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
خالد محمود الناقد الفني والسينمائي

خالد محمود الناقد الفني والسينمائي

قال الناقد الفني والسينمائي خالد محمود، إنَّ رمضان هذا العام يشهد استمتاع الجمهور بالدراما الرمضانية بعد تألق عدد كبير من النجوم هذا العام، بالأعمال الدرامية التي أتسمت بالاختلاف والتنوع، مشيرًا إلى أنَّ الموسم الرمضاني 2023 هو موسم متزن وشبه مثالي في التنوع، كما أن كثرة الأعمال الـ15 حلقة توفر فرصة للمشاهدين لرؤية عدد أكبر من الأعمال الرمضانية المختلفة.

أعمال الـ15 حلقة جنبت صناع العمل ظاهرة الإطالة 

وأضاف الناقد الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، عبر راديو «نجوم أف إم»، أنَّ وجود أعمال الـ 15 حلقة تجنب الأعمال الدرامية الأخطاء التي كانت تقع بها الأعمال الدرامية بالمواسم السابقة والتي كانت تشهد دائمًا حلقات المنتصف نوع من المط والتطويل، وكانت تبعد المشاهد وتدفعه للهرب من هذه المسلسلات، وبالتالي تشكل ظاهرة غير صحية للنجوم وصناع العمل.

الأحداث الدرامية بالمسلسلات الرمضانية بدأت بالتشابك وجذب المشاهدين

وأشار الناقد الفني إلى أنَّ التنوع في الأعمال الدرامية يتضمن المسلسلات الكوميدية والاجتماعية والوطنية، لافتًا إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تسارع الأحداث بعد أن بدأت الأحداث بمعظم الأعمال الدرامية تتشابك، كما أنَّ المسلسلات الثرية دراميًا بدأت تنال اهتمام المشاهدين.

اقرأ المزيد:

«صباح الخير يا مصر» يستعرض ملخص الحلقات الخامسة من مسلسلات رمضان

أبرزها الكبير أوي7 وجعفر العمدة.. تعرف على مواعيد عرض مسلسلات المتحدة في رمضان

ما هي قصة رواية سره الباتع التي جاءت في أبرز مسلسلات رمضان؟ 

مسلسلات رمضان 2023.. أحداث مشوقة في الحلقات الثانية

محمود قابيل يعود بـ سره الباتع إلى مسلسلات رمضان بعد غياب 9 سنوات عن الشاشة

ضمن مسلسلات رمضان 2023.. ما سبب نشأة سوق الكانتو في مصر؟

مسلسلات رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الأولى 
بقلم هاجر عمر