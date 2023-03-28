ناقد فني: الموسم الرمضاني «متزن ومتنوع ومثالي»

قال الناقد الفني والسينمائي خالد محمود، إنَّ رمضان هذا العام يشهد استمتاع الجمهور بالدراما الرمضانية بعد تألق عدد كبير من النجوم هذا العام، بالأعمال الدرامية التي أتسمت بالاختلاف والتنوع، مشيرًا إلى أنَّ الموسم الرمضاني 2023 هو موسم متزن وشبه مثالي في التنوع، كما أن كثرة الأعمال الـ15 حلقة توفر فرصة للمشاهدين لرؤية عدد أكبر من الأعمال الرمضانية المختلفة.

أعمال الـ15 حلقة جنبت صناع العمل ظاهرة الإطالة

وأضاف الناقد الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، عبر راديو «نجوم أف إم»، أنَّ وجود أعمال الـ 15 حلقة تجنب الأعمال الدرامية الأخطاء التي كانت تقع بها الأعمال الدرامية بالمواسم السابقة والتي كانت تشهد دائمًا حلقات المنتصف نوع من المط والتطويل، وكانت تبعد المشاهد وتدفعه للهرب من هذه المسلسلات، وبالتالي تشكل ظاهرة غير صحية للنجوم وصناع العمل.

الأحداث الدرامية بالمسلسلات الرمضانية بدأت بالتشابك وجذب المشاهدين

وأشار الناقد الفني إلى أنَّ التنوع في الأعمال الدرامية يتضمن المسلسلات الكوميدية والاجتماعية والوطنية، لافتًا إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تسارع الأحداث بعد أن بدأت الأحداث بمعظم الأعمال الدرامية تتشابك، كما أنَّ المسلسلات الثرية دراميًا بدأت تنال اهتمام المشاهدين.