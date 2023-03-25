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شعبة الدواجن: تراجع أسعار البيض 5 جنيهات في ثالث أيام رمضان

كتب:

مريم حنفي
10:32 ص | السبت 25 مارس 2023
أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار البيض شهدت اليوم انخفاضا ملحوظا بنحو 5 جنيهات، إذ تراوح سعر الطبق داخل المزرعة بين 90 و95 جنيها. 

أسعار البيض اليوم 

وأضاف «السيد»، أن سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك اليوم 100 جنيه، والأحمر 105 جنيهات، وطبق البيض البلدي 115 جنيها، بينما يتراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 100 إلى 115 جنيها. 

استقرار أسعار البيض طوال شهر رمضان 

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن تراجع أسعار البيض الذي تشهده الأسواق الفترة الحالية كان متوقعا مع بداية شهر رمضان المبارك، بسبب وفرة المعروض، متوقعًا استمرار استقرار الأسعار طوال الشهر الكريم، وربما تنخفض بعد رمضان.

واشار رئيس الشعبة، إلى أن الإنتاج المحلي من البيض يبلغ 13 مليار بيضة سنويا. 

 

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بقلم مريم حنفي