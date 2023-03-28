تواصل شبكة قنوات سي بي سي يوميا عرض المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، عبر قناة سي بي سي العامة وقناة سي بي سي دراما، والعرض الأول للمسلسل الساعة 8:45 مساءً، أما موعد إعادة المسلسل فيكون على قناة سي بي سي دراما الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc بطولة طارق لطفي

تعرض قناة cbc دراما في تمام الساعة 2:45 ظهر اليوم، إعادة الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج، بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وهناء الشوربجي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، ومن إخراج تامر نادي وكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك.

أحداث الحلقة الخامس من مسلسل مذكرات زوج

سيطرت الغيرة الشديدة على «شيرين» زوجة «رؤوف»، بعد أن تأكدت أنّه يقابل حبه الأول ابنة خالته، التي كان يرغب في الزواج بها بعد تخرجه من الجامعة، إلا أنّها تزوجت بشخص آخر وسافرت معه إلى الخارج، ثم عادت بعد انفصالها عن زوجها.

وعلى الجانب الآخر، تكشف أحداث الحلقة بالفعل حالة الحنين والذكريات المرتبطة بالحب الأول التي يعيشها «رؤوف» خاصة بعد عودة ابنه خالته من الخارج.