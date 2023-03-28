انطلاق امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني بجامعة طيبة التكنولوجية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بجامعة طيبة التكنولوجية، امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023، وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أنه جرى الانتهاء من استعدادات عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني والتي تستمر لمدة أسبوعين بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، بعد إعلان الجداول للطلاب مشيرا إلى أن الامتحانات تعقد حضوريا لطبيعتها العملية.

وأوضح، أن الأسئلة جرى وضعها للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس، وجاءت في متناول الطالب المتوسط.

قياس مهارات الطلاب

وأكد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تراعى وضع ألية فى الامتحانات هدفها قياس مهارات الطالب وقدراته على مدار العام بالكامل، ومن المقرر أن يتقدم لامتحانات الميد تيرم ما يقرب من 600 طالب وطالبة، لافتا إلى أن النتيجة يتم إعلانها خلال أسبوعين من بعد انتهاء الامتحانات.