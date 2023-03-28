ضبط «هيدرو» و«حشيش» بـ1.5 مليون جنيه في الإسكندرية وشمال سيناء

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديريتي أمن الإسكندرية وشمال سيناء، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة العطارين، أول العريش، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وأمكن ضبط 3 عناصر إجرامية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتهم (170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلوجراما - مبلغا ماليا – 3 هاتف محمولة).

ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات - مبلغا ماليا) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.5 مليون جنيه.