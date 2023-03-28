ضبط «حشيش» و«استروكس» بـ360 ألف جنيه مع 3 أشخاص في عين شمس والتبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار - مبلغ مالي).

وجرى ضبط شخصين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالي - 3 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين، أقروّا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ360 ألف جنيه.