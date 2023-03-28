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ضبط «حشيش» و«استروكس» بـ360 ألف جنيه مع 3 أشخاص في عين شمس والتبين

كتب:

محمد بركات
12:51 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار - مبلغ مالي).

وجرى ضبط شخصين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالي - 3 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين، أقروّا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ360 ألف جنيه.

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بقلم محمد بركات