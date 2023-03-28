أسعار البیض الیوم 28-3-2023 في الأسواق والمحلات.. تراجع كبير

تشهد أسعار البیض الیوم 28-3-2023 في الأسواق والمحلات تراجعا كبيرا بشكل ملحوظ، حيث وصل الانخفاض في الأسعار لنحو 8 و10 جنيهات، وفقا لما ذكر رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، ويعود هذا الأمر لوفرة المعروض، ويُتوقع استمرار التراجع أو الاستقرار الأيام المقبلة.

وقال السيد في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار البیض الیوم 28-3-2023 في الأسواق والمحلات في أرض المزرعة وللمستهلك تشهد تراجعا عن أمس سواء البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي.

أسعار البیض الیوم

وأسعار البيض الأبيض في أرض المزرعة 86 جنيهًا، والأحمر 89 جنيهًا والبيض البلدي 99 جنيهًا، وفقا لرئيس شعبة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

وأسعار البیض الأحمر في أرض المزرعة يصل إلى 89 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ95 جنيهًا بدلا من 105 جنيهات أمس.

أسعار البیض البلدى

وسجل سعر البيض البلدي في أرض المزرعة اليوم، 99 جنيهًا، وللمستهلك يكون 105 جنيهات بدلا من 115 جنيهًا أمس.

بورصة البیض الیوم

وبالنسبة لبورصة البيض اليوم، وصل سعر البيض الأبيض في أرض المزرعة لـ86 جنيهًا وللمستهلك بسعر 92 جنيهًا بدلا من 100 جنيه أمس، بقيمة تراجع 8 جنيهات.

سعر كرتونة البیض الیوم

وسعر كرتونة البيض اليوم للأبيض 92 جنيهًا والأحمر 95 جنيهًا والبلدي 105 جنيهات.