«السياحة»: الخيام الرمضانية تعيد أجواء الشهر الكريم في الفنادق المصرية

كشف محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن العديد من فنادق القاهرة والجيزة تقدّمت هذا العام بطلبات لإنشاء خيام رمضانية، لافتا إلى أنّ الوزارة وافقت على طلبات الفنادق التي استوفت الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لإقامة تلك الخيام، فضلًا عن ضرورة موافقة الحماية المدنية على وجودها.

عودة أجواء رمضان بالفنادق المصرية

وأضاف عامر، لـ«الوطن»، أنّ عودة الخيام الرمضانية للفنادق خلال شهررمضان الجارى دليل على عودة الأجواء الطبيعية بالمنشآت الفندقية والسياحية لما كانت إليه قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019، لافتا إلى أنّ تلك الخيام تعتبر أحد العلامات المميزة التي تشتهر بها الفنادق المصرية خلال شهر الصوم، مشيرا إلى أنّ الوزارة لم تطالب الفنادق بتطبيق أي إجراءات احترازية جديدة لرواد تلك الخيام.

اشتراطات تقديم الفقرة الفنية بالخيام الرمضانية

وأشار إلى أن المنشآت الفنية الحاصلة على تصريح من وزارة السياحة والآثار بتقديم فقرة فنية فإنه لا يطلب منها الحصول على ترخيص جديد حال تنفيذ الفقرة في الخيمة الرمضانية، موضحًا أنه في حال تقديم الفندق لفقرة فنية جديدة بالخيام الرمضانية فلايد من حصول الفقرة الجديدة على ترخيص من وزارة السياحة.

وأوضح أنّ الفقرات الفنية التي يتم تقديمها داخل الخيام متنوعة سواء بتخت شرقى أو بفرقة موسيقية بمطرب أو دون، لافتا إلى أنّ الفنادق ملتزمة بعدم السماح للمطربين غير الأعضاء بنقابة الموسيقين بالغناء بتلك الخيام.