إصابة 5 أشخاص في حادثي سير ومشاجرة بالمنيا

أصيب اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمركزي مطاي وبني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، فيما أصيب 2 خلال مشاجرة سببها خلافات جيرة.

انقلاب تروسيكل ودراجة نارية

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثي انقلاب تروسيكل ودراجة نارية بمركزي مطاي وببني مزار شمال المحافظة، وأسفر الحادثين عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث الأول وقع على الطريق الصحراوي الغربي، إثر انقلاب تروسيكل أمام مدخل قرية قرية برطباط بمركز مغاغة، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفي العدوة للعلاج.

والحادث الثاني، وقع على الطريق الدائري أمام مدينة بني مزار، إثر انقلاب دراجة نارية ما أدى إلى إصابة شخص، جرى نقله لمستشفى مطاي، وجرى التحفظ على المركبتين وتولت النيابة العامة التصرف.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في عزبة البكل

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بعزبة البكل، بمركز المنيا، ونتج عنها إصابة كل من: «م. ا.ع» 29 عاما، و«ه. م.ع»، 25 عاما، وجرى نقلهما إلى مستشفي المنيا العام للعلاج، والتحفظ على طرفي المشاجرة لحين العرض على النيابة العامة.