أقل زيادة في معاشات شهر أبريل بعد زيادة 15%.. «اعرفها لتحديد قيمة قبضك»

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أقل زيادة في معاشات شهر أبريل بعد قرار الزيادة لـ15%، مشيرة إلى بدء صرف المعاشات يوم السبت القادم الموافق 1 أبريل 2023 بحد أدنى 170 جنيها، موضحة أن تكلفة زيادة المعاشات تبلغ 55 مليار جنيه ، كما تبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه و ذلك عن أشهر أبريل و مايو ويونيه، وذلك ردا على تساؤل البعض لتحدي قيمة القبض.

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 1635 جنيها

وأشارت التأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أن الحد الأقصى لزيادة المعاشات 1635 جنيها، موضحة أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر.

صرف زيادة المعاشات 2023 بزيادة 15%

وتستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل 2023، بزيادة 15%، كما يتم الصرف من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، لتوضح التأمينات الاجتماعية أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 أبريل وحتي30 يونية 2023 ستستفيد من الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.