الليلة.. ريهام عبدالغفور في ضيافة منى عبدالوهاب عبر برنامج «أنا والقناع»

تستضيف اليوم الإعلامية منى عبدالوهاب الفنانة ريهام عبدالغفور، في برنامجها «أنا والقناع»، والذي يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

وتفتح ريهام عبدالغفور، قلبها خلال البرنامج وتتحدث عن طفولتها وعلاقتها بوالدها ووالدتها، وعن بدايتها في مجال التمثيل، وتتطرق في الحديث عن المتغيرات التي طرأت عليها بعد سن الأربعين، واختلاف أفكارها اليوم عما كانت عليه في البداية.

تفاصيل برنامج أنا والقناع

أنا والقناع برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، واستضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف، ومن المقرر أنَّ يحمل البرنامج عددًا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

«أنا والقناع» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على WACH IT

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT، ويأتي موعد برنامج «أنا والقناع» على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.