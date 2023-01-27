مستشفى بنها الجامعي يحصد المركز الأول في مكافحة العدوى

حصل فريق وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها على المركز الأول على مستوى المستشفيات الجامعية، ضمن ممارسات مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، وعن الأداء المتميز لوحدة وفريق مكافحة العدوى.

دور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الصحية

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت 20.1 مليون حالة مرضية في عياداتها الخارجية خلال عام 2022، كما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 3.5 مليون حالة صحية طارئة، إلى جانب إجراء ما يزيد عن 1.5 مليون عملية جراحية، مضيفًا أن المستشفيات الجامعية هي الوجهة الطبية الوحيدة في مصر التي تقدم خدمة جلسات الغسيل الكلوي للأطفال الذين يقل وزنهم عن 10 كيلو جرامات.

توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة

من جانبه، قدم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، التهنئة لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي ومدير المستشفيات الجامعية وفريق مكافحة العدوى على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة بنها، مؤكداً أن مستشفيات بنها الجامعية لا تألوا جهدا في الحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية بهدف تقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إن هذا التكريم جاء نتيجة الدعم الكامل من الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والذي يبذل أقصى ما لديه من وقت وجهد للارتقاء بالمنظومة الطبية بالجامعة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس ‘دارة المستشفيات الجامعية.

تطوير الخدمات الطبية والصحية

وأكد أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمترددين عليها، موجها الشكر للدكتور محمد شاكر، مدير المستشفيات وفريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، تحت إشراف الدكتورة عبير السيد، مدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، على مجهوداتهم والحصول على المركز الأول.

يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة العدوى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كرمت فريق وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، لحصوله على المركز الأول على مستوى المستشفيات الجامعية، ضمن ممارسات مكافحة العدوى بالمستشفيات.