مستشفى بنها الجامعي ينقذ طفلين اختنقا بسبب ابتلاع حبات لب وسوداني

تمكن الفريق الطبي بمستشفيات بنها الجامعية في قسم جراحة القلب والصدر من إنقاذ طفلة وطفل، حيث استقبلت المستشفي الحالتين وتم إجراء جراحتين لإنقاذهما وتماثلا للشفاء

تفاصيل إنقاذ طفل ابتلع حبة لب ببنها الجامعي

وأوضح بيان مستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي تفاصيل الجراحتين حيث حضر لقسم جراحة القلب والصدر طفلين أحدهما من شبرا الخيمة ويبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر ويعاني من شرقة شديدة وزرقة بالأطراف وأفادت والدته أنها شاهدته يلعب بكوم لب وتوجهت لعدة مستشفيات قريبة من سكنهم ولم تجد منظار الشعب الهوائية لديهم حيث تم إدخال المريض للعمليات فورا وتجهيزه للمنظار وتم استخراج اللبة بحمد الله تعالي وتماثل الطفل للشفاء.

تفاصيل إنقاذ طفلة ابتلعت حبة سوداني

أضاف البيان أن الحالة الثانية كانت طفلة من قرية امياي مركز طوخ وتبلغ من العمر سنتين حيث حضرت هي الأخرى بصحبة والدتها التي شاهدتها تلهو بكمية من الفول السوداني وشرقت في أحدها حيث تم إدخالها العمليات واستخراج قطعة السوداني التي كانت تسد مجرى التنفس بالقصيبة الهوائية اليمنى تماما.

وكشف البيان أنه قام بإجراء المناظير الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بمعاونة الطبيب المقيم محمد الخواجة وفريق التخدير والأطباء أسماء فتح الباب وإيمان النبوي وإسراء خالد.

في سياق متصل شهد المستشفى إجراء عملية جراحية كبري قلب مفتوح لتصليح 3 صمامات بالقلب حيث تم تغيير الصمامين الميترالي والأورطي وتركيب صمامات صناعية وتصليح الصمام الثلاثي الشرفات في عملية استغرقت 5 ساعات وتكللت بالنجاح وما زالت المريضة بالرعاية المركزة تتلقي العناية الفائقة وتستكمل علاجها.

وقام بإجراء العملية الدكتور باسم مفرح والدكتور يسري شاهين وعاونهما طاقم الدكتورة نهي هلال والدكتور محمود عبد العظيم وقام بتشغيل ماكينة القلب الصناعي والدكتورة هبة أبو الخير والطبيبة المقيمة إسراء أسعد.