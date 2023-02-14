تدشين وحدة أمراض الشريان الرئوي في مستشفى بنها الجامعي

أعلنت مستشفى بنها الجامعي تدشين أول وحدة أمراض الشريان الرئوي بقسم الصدرية بالمستشفى، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدلتا، والثالثة على مستوى الجمهورية، في تشخيص وعلاج أمراض الشريان الرئوي.

تطوير أداء مستشفيات بنها الجامعية

وأوضح مستشفى بنها الجامعي، في بيان، أن الوحدة الجديدة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لتطوير الأداء.

وكشف الدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفى، في بيان له، عن إجراء أول قسطرة تشخيصية للشريان الرئوي بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى بواسطة الأطباء مصطفى محمد شلبي، وفاطمة مجدي رفعت، متمنيا التوفيق والنجاح لاطباء الوحدة وخالص الشفاء للمرض.

خدمات متميزة للمرضى

وأشار مدير المستشفى إلى أن مستشفيات جامعة بنها تعد شريان حياة وتسعي لتقديم خدمات متميزة للمرضي والمترددين عليها، بهدف التخفيف من معاناتهم وتوفير خدمة طبية لائقة، مشيرا إلى أن المستشفى حصد المركز الأول على مستوى المستشفيات الجامعيه بالجمهورية ضمن ممارسات مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، وعن الأداء المتميز لوحدة وفريق مكافحة العدوى لعام 2022.