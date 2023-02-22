فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي يُنقذ حياة شاب بجراحة نادرة.. درن رئوي وصديد

أجرى قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب بنها عملية تقشير الرئة واستئصال الضلوع وإعادة بناء الجدار الصدري لشاب كان يعاني من درن رئوي وصديد درني بالغشاء البلوري علي الجهة اليمني، وأدى إلى انكماش بالرئة وفشلت كل محاولات العلاج التحفظي فتم اللجوء لهذه العملية النادرة.

الجراحة تعتبر هذه العملية من أكبر عمليات جراحة الصدر

وأكد بيان صادر عن مستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني، أن الجراحة تعتبر هذه العملية من أكبر عمليات جراحة الصدر التي كانت تتم قديما لعلاج الحالات المزمنة من الدرن الرئوي المقاوم للأدوية وخرج المريض بسلامة الله ويخضع للمتابعة بالعناية المركزة للقسم.

أوضح البيان، أن الجراحة أجراها الدكتور أحمد محمود علي والدكتور إبراهيم قصب و الدكتور محمد الجزار وساعدهم الأطباء الدكتور نهي هلال والدكتورة محمد عمر والدكتورة نها عبد القادر طاقم التمريض سارة نبيل.

إصلاح الصمام الثلاثي الشرفات لمريض شاب

أضاف البيان إن المستشفى أجرى جراحة ثانية عبارة إصلاح الصمام الثلاثي الشرفات لمريض متعاف من حقن متعدد بالوريد أدت إلى تجمعات صديدية على الصمام وتكيسات صديدية بالرئتين والتهاب مزمن بأغشية القلب ولا يستجيب للعلاج الدوائي، وأجرى العملية الدكتور باسم مفرح بمعاونة الأطباء الأطباء نهي هلال والدكتور محمد عمر وطاقم التمريض إسراء أسعد وبرغم عوامل الخطورة المتعددة ونقص نسبة الصفائح الدموية بالدم إلًا أنه تم إجراء العملية بنجاح ومازال المريض يخضع للعلاج بالعناية المركزة بالقسم.

استخراج جلطة بالأذين الأيمن لقلب طفل

أشار البيان إلى أنه تم إجراء جراحة الثالثة عملية استخراج جلطة بالأذين الأيمن لقلب طفل يبلغ من العمر 14 عاما، ويعاني من فشل كلوي مزمن ويخضع للغسيل الكلوي، وبسبب مضاعفات الغسيل حدثت له هذه الجلطة في هذا المكان الصعب، حيث جرى استخراجها بنجاح ويخضع المريض الآن لاستكمال المتابعة والعلاج بالعناية المركزة للقسم وقام بإجراء العملية الدكتور إبراهيم قصب الدكتور يسري شاهين بمعاونة الأطباء الدكتورة دينا عفيفي، والدكتورة هبة أبو الخير والدكتورة محمود عبد العظيم والأطباء المقيمين فاطمة محمود ومحمد الخواجة وفريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب وطاقم التمريض بالقسم والعمليات.